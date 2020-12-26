المخرجة هالة خليل تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت المخرجة هالة خليل، منذ قليل، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقالت المخرجة هالة خليل عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»: «إيجابي كورونا، الحمد لله، وقوع البلا ولا انتظاره، خلو بالكوا من نفسكوا».وأصيب عدد من الفنانين بفيروس كورونا بينهم المنتج جمال العدل والفنانة يسرا والفنانة جومانا مراد والفنان أمير كرارة والفنان كريم فهمي والفنانة سلوي محمد علي وآخرون.وكانت آخر أعمال المخرجة هالة خليل مسلسل «بالحجم العائلي» وشارك في بطولته الفنان يحيي الفخراني وعرض عام 2018، بينما شاركت المخرجة هالة خليل مؤخرًا في اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 42 التي رأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي.