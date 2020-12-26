مقتل عنصرين من داعش جنوب غرب كركوك

وذكر المكتب الإعلامي للقيادة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية، اليوم السبت، أن "الشرطة اتحادية تمكنت في عملية أمنية نوعية من قتل إرهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم لهما ومحاصرتهما في وادي أبوشحمة في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك".وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي، بإجراء العمليات الأمنية الاستباقية ومتابعة ورصد تحركات العصابات الإرهابية والإجرامية وتجفيف منابع الإرهاب أينما وجد.