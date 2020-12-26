خدمات موقع وزارة التضامن الاجتماعي للمعاشات والرابط
السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:10 م
تعمل وزارة التضامن الاجتماعي دائما على راحة المواطنين وذلك حرصا منها على عدم تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19- بدلا من التجمعات فأتاحت الوزارة رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للمعاشات للإجابة على أغلب التساؤلات التي من الممكن أن تطرق في ذهن المواطنين.
وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف العلاوات الخمسة لدفعة يناير 2021 خلال أول العام الجديد، ومن ثم على أصحاب المعاشات بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس الخاصة بهم عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومى، كما يمكنهم عبر نفس الموقع حساب الزيادة الخاصة بالمعاشات.
2 - تسجيل الرقم القومى الخاص بالصاحب المعاش.
3 - تسجيل اسم صاحب المعاش.
4 - تسجيل اسم الأم لصاحب المعاش.
5 - اختيار ايقونة البحث.
6 - ستظهر كافة التفاصيل الخاصة بصاحب المعاش.
جدير بالذكر أنه يتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات من سنة 2006 وحتى عام 2015، وتصرف العلاوات الخمسة بأثر رجعى على المبالغ المتجمدات، ويتم صرف العلاوات الخمسة إلى ما يقرب من 2 مليون 400 ألف من أصحاب المعاشات العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتبلغ قيمة الزيادة نحو 14% من قيمة المتجمدات الخاصة بصاحب المعاش، وتكلف الدولة زيادة المعاشات ما يقرب من 35 مليار جنية مصري، وهى تصرف تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
ودائما تحرص الدولة المصرية علي عدم وجود تجمعات في أي مؤسسة تابعة للدولة سواء كانت خاصة أو حكومية خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا بكوفيد 19-، ليأتي في مصر بالإعلان عن أول إصابة في نصف فبراير الماضي، ومع انتهاء عام 2020 تأتي لنا كارثة صحية جديدة وهي تحور لفيروس كورونا بـ3 أشكال جديدة ولكنهم أكثر انتشارا عن الفيروس الأصلي.
وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف العلاوات الخمسة لدفعة يناير 2021 خلال أول العام الجديد، ومن ثم على أصحاب المعاشات بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس الخاصة بهم عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومى، كما يمكنهم عبر نفس الموقع حساب الزيادة الخاصة بالمعاشات.
رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للمعاشاتوننشر لكم رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للمعاشات https:www.nosi.gov.egarPagesHomePageHome.aspx تسهيلا لمتابعي الدستور وذلك حرصا منا علي تقديم خدمات أفضل في ما يقدمه الموقع.
الاستعلام عن العلاوات الخمسة 2021 الدفعة الثالثة1 - الدخول علي موقع وزارة التأمينات الاجتماعية - https:www.nosi.gov.egarPagesHomePageHome.aspx.
2 - تسجيل الرقم القومى الخاص بالصاحب المعاش.
3 - تسجيل اسم صاحب المعاش.
4 - تسجيل اسم الأم لصاحب المعاش.
5 - اختيار ايقونة البحث.
6 - ستظهر كافة التفاصيل الخاصة بصاحب المعاش.
جدير بالذكر أنه يتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات من سنة 2006 وحتى عام 2015، وتصرف العلاوات الخمسة بأثر رجعى على المبالغ المتجمدات، ويتم صرف العلاوات الخمسة إلى ما يقرب من 2 مليون 400 ألف من أصحاب المعاشات العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتبلغ قيمة الزيادة نحو 14% من قيمة المتجمدات الخاصة بصاحب المعاش، وتكلف الدولة زيادة المعاشات ما يقرب من 35 مليار جنية مصري، وهى تصرف تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
ودائما تحرص الدولة المصرية علي عدم وجود تجمعات في أي مؤسسة تابعة للدولة سواء كانت خاصة أو حكومية خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا بكوفيد 19-، ليأتي في مصر بالإعلان عن أول إصابة في نصف فبراير الماضي، ومع انتهاء عام 2020 تأتي لنا كارثة صحية جديدة وهي تحور لفيروس كورونا بـ3 أشكال جديدة ولكنهم أكثر انتشارا عن الفيروس الأصلي.
قد يهمك أيضا: