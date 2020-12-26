أعراض ما بعد التعافى من كورونا

أعراض فيروس كورونا بعد التعافي من الأشياء التي تشغل بال الكثيرين أطباء وباحثين ومرضى أيضا، وما زال العلماء في حيرة من الأمر، خاصة مع ظهور الموجة الثانية من الفيروس.تقول شيرين خميس، أستاذ الأطفال والباطنة بطب الفيوم، إن هناك أضرارًا تبقى مع المرضى، وقد تمتد لسنوات حسب بعض الأبحاث التي نشرت في هذا الأمر.وتشير خميس إلى أنه من المشاكل أيضا مشكلة التنفس، حيث يكون صعوبة التنفس من أضرار فيروس كورونا، موضحة أن الفيروس يهاجم عددًا من أجهزة الجسم غير الرئتين وقد يسبب بها عددًا من المشاكل التى تظهر مع استمرار الأبحاث، مؤكدة أن الأمر أيضا ما زال طور البحث.وأوضحت أستاذ الباطنة أن من يصابون بالفيروس ويتعافون لا يعنى ذلك أن الفيروس انتهى من أجسادهم، منبهة إلى ضرورة الاحتياط والالتزام بكامل الإجرءات الأحترازية.متلازمة ما بعد كوفيدوأشارت إلى أن من يصابون بالفيروس يتعافون بسرعة خلال بضعة أسابيع، لكن بعض الأشخاص، حتى أولئك الذين تكون أعراضهم خفيفة، يستمرون بالشعور بالأعراض بعد التعافي المبدئي.وأكدت أن هناك ما يسمى متلازمة ما بعد كوفيد -19 وهو أن هؤلاء الأشخاص يستمرون بالشعور ببعض أعراض كورونا ومنها ضيق التنفس ووجع المفاصل والصداع أحيانا وهذا يظهر بعد التعافى الإرهاق وآلم الصدر.ألم العضلات أو الصداعوأوضحت خميس أنه طبقا للدرسات التى نشرتها عدد من المجلات العلمية، فإنه من الأعراض الطويلة المدى تكون هناك سرعة فى ضربات القلب وفقدان حاسة الشم والتذوق ومشاكل فى الذاكرة والتركيز والنوم والطفح الجلدى وتساقط الشعر.أعراض فيروس كورونا الموجة الثانية:من ناحية أخرى أظهرت النتائج أن أعراض فيروس كروونا الموجة الثانية اختصت بالجهاز الهضمى، مثل حدوث إسهال وترجيع واضطربات بالمعدة.وعلى صعيد متصل حذر المسئولون من تزايد الإصابات نظرا لظهور إصابات طالت جميع أفراد الأسرة وهو ما يختلف عن الموجة الأولى.وأوضح الأطباء بمستشفيات العزل أنه من الممكن أن تستمر أعراض المرض لشهور بعد التعافي أو ما يعرف بكوفيد المزمن أو الممتد، وأن فئة الشباب الأكثر حضورًا بالموجة الحالية بدلا من كبار السن.