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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ارتفاع إصابات كورونا في الكويت لـ149449 حالة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:58 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، عن تسجيل 3 حالات وفاة، و172 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 929 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 149 ألفًا و449 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد-19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 36 حالة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 2132 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونًا و241 ألفًا و264 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيل 260 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد حالات المصابين إلى 149 ألفًا و277 حالة، لافتة إلى عدم تسجيل وفيات جديدة.

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