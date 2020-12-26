برلماني ليبي: تركيا والمخططات الإخوانية سبب أزمة بلادها

قال عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، إن استمرار تركيا في تدريب المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية وإمدادها بالأسلحة والتحشيدات العسكرية الجارية حاليًا، سببه الأطماع التركية وأحلامها العثمانية بالتناغم مع المخططات الإخوانية التي تعد سبب أزمة ليبيا.وأضاف أوحيدة- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت- أن تركيا وجدت ضالتها في الحكومة الضعيفة المرتمية في أحضان مليشيات الإرهاب والفساد المسيطرة على الغرب الليبي مقابل انتفاض الشرق الليبي الذي عانى من الإرهاب.وذكر أن المنطقة الشرقية تخلصت من الإرهاب بفضل تضافر أبنائها حول القيادة العسكرية والتفاف التيار الوطني حولها حتى بسطت سيطرتها الأمنية على أكثر من 80% من ليبيا بدعم إقليمي ودولي.