إعدام 4 أطنان دواجن فاسدة بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بإعدام ومصادرة 4.5 طن دواجن فاسدة داخل مجزر بالقاهرة وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط 4.5 طن "مقطعات دواجن" بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن.وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.