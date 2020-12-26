رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 26-12-2020

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:19 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
طباعة
يرصد لكم موقع " الدستور" سعر الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري اليوم السبت 26-12 -2020، حسبما أفادت البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية، خلال تحديثاتها الأخيرة بالقطاع المصرفي.

محليًا، بلغ متوسط صرف سعر الريال السعودي، اليوم، مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

ويقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 26-12-2020

جاء سعر العملة السعودية فى البنك الأهلي عند مستوي 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما عرض بنك مصر سعر الريال مقابل الجنيه المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وعلي صعيد سعرالعملة السعودىة أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وبلغت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، مستوي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وعاود سعر الريال السعودى إلى الاستقرار في أكبر بنك خاص في مصر، عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر فى البنك المصرف المتحد عند مستوي 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما تداول فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وسجل بنك عوده سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودي فى المصرف العربي الدولي عند مستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وأظهرت مؤشرات التداول اليوم سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

«الصحة»: إمدادات طبية لمستشفى العريش العام لمواجهة كورونا بشمال سيناء

السيطرة على حريق نقابة المهندسين بكورنيش النيل

الصور

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

وفاة نائب «مستقبل وطن» بالسويس بعد ساعات من رحيل زوجته

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

علامتان أقل شهرة لسرطان البروستات يمكن اكتشافهما

صحيفة: إصابة طبيب فى بوسطن بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح مودرنا لفيروس كورونا

هل يمكن تناول الباراسيتامول والإيبوبروفين فى الوقت نفسه؟

الأرز البرى يثبت فعاليته فى خفض نسبة السكر بالدم

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
ماجد حبته
هل ينتحر أردوغان فى ليبيا؟!
المزيد

الثقافة

اقتصاديون: مصر ثانى أكبر منتج للغاز الطبيعى فى أفريقيا

الليلة.. «ترنيمة الصلاة الأخيرة» على المسرح الكبير بالأوبرا

حكاية صورة.. قصة تمثال نهضة مصر بميدان رمسيس قبل نقله

فى الذكرى الـ102 لميلاده.. أبرز 5 كتب تحدثت عن السادات