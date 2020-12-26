سعر الريال السعودى اليوم السبت 26-12-2020

يرصد لكم موقع " الدستور" سعر الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري اليوم السبت 26-12 -2020، حسبما أفادت البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية، خلال تحديثاتها الأخيرة بالقطاع المصرفي.محليًا، بلغ متوسط صرف سعر الريال السعودي، اليوم، مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.ويقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية المصرية.جاء سعر العملة السعودية فى البنك الأهلي عند مستوي 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما عرض بنك مصر سعر الريال مقابل الجنيه المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وعلي صعيد سعرالعملة السعودىة أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.وبلغت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، مستوي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وعاود سعر الريال السعودى إلى الاستقرار في أكبر بنك خاص في مصر، عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.كما جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر فى البنك المصرف المتحد عند مستوي 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما تداول فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.وسجل بنك عوده سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودي فى المصرف العربي الدولي عند مستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وأظهرت مؤشرات التداول اليوم سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.