الباز: ظهور السيسي وسط الناس يرد على أكاذيب الإخوان في مشهد الكلية الحربية

سلط الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الضوء على استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للمواطنين ونزوله من سيارته لتحيتهم أثناء جولته التفقدية لبعض المشروعات القومية.





وقال محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» إن الذي راقب مشهد الرئيس اليوم في تحيته للناس يشعر بأنه حزين للغاية لعدم التزام المصريين بالكمامة.





وتابع أن أول شيء فعله الرئيس بعد نزوله من سيارته هو أنه أشار إلى ضرورة ارتداء الكمامة في هذه التجمعات.