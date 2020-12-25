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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رغم ارتفاع الوفيات.. وزير الصحة التركي يزعم انخفاض إصابات كورونا بإسطنبول

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:36 م
فخر الدين
فخر الدين
منار أحمد
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زعم وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في مدينة إسطنبول بنسبة 50%، في الوقت الذي ارتفعت فيه رسوم الدفن وأسعار المقابر في المدينة العريقة، بعد أن راح الآلاف من أبنائها ضحية للفيروس القاتل والإهمال الحكومي، وفق ما ذكر موقع تي 24 التركي.

وقال قوجة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: هناك انخفاض بنسبة تصل إلى 50% في العيادات التركية؛ وانعكس ذلك في نقص الحالات المقيمة بالمستشفيات بنسبة 35% ووحدات العناية المركزة بنسبة 30%.

من جهة أخرى سجلت تركيا اليوم، 17 ألفًا و543 حالة إصابة جديدة، منهم 3 آلاف و199 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، وبلغ عدد الوفيات اليوم 256 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 19 ألفًا و371 حالة.

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