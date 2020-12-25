حبس عامل شرع فى قتل موظف بالجيزة بسبب «كيس قمامة»

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع فى قتل موظف بسبب خلافات على إلقاء كيس قمامة فى الشارع.ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بالشروع فى قتل جاره، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة وإلقاء قمامة بالشارع، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين وإصابة أحدهما نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن عاطل اعتدى على جاره بسلاح أبيض، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة وإلقاء قمامة بالشارع.ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.