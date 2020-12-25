ألاعيب صحافة أردوغان لتشويه صورة أحزاب المعارضة التركية

ادعت جريدة حرييت التركية الموالية للرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن حزب الشعب الجمهوري المعارض استقطب المستشار السياسي السابق للرئيس، إبراهيم أوصلو، وعينه كمستشار لرئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو لمحاولة كسب شعبية أكبر لدى المواطنين الأتراك، في محاولة لتشويه صورة أكبر أحزاب المعارضة.وفي الوقت الذي لم يخرج فيه أي بيان من حزب الشعب الجمهوري لتأكيد الخبر، خرج إبراهيم أوصلو بنفسه لينفي الخبر، ويفجر القنبلة الكبرى وهي أنه لم يعمل مستشارًا سياسيًا للرئيس التركي أردوغان من الأساس.وقال أوصلو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: فيما يتعلق بالخبر الذي نُشر في جريدة حرييت ومن ثم نقلته عنها الصحف الأخرى حول تعييني مستشارًا لكمال كليتشدار أوغلو، فإنه ليس صحيحًا. وليس لدي مكتب أو غرفة في المركز العام لحزب الشعب الجمهوري.وتابع أوصلو: "مثلما أنا لست عضوًا بحزب الشعب الجمهوري، فلم أعين في أي دائرة أو منصب سياسي. لقد عملتُ في إحدى الشركات التي تقوم باستطلاعات الرأي وتقدم بعض الخدمات لحزب العدالة والتنمية، والآن أقوم بالشيء نفسه لحزب الشعب الجمهوري من ناحية تحليل عدد الناخبين والأصوات المؤيدة للحزب".