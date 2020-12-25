سياسي لـ«الدستور»: روسيا ستغير سياستها في سوريا الفترة المقبلة لهذا السبب

قال الكاتب والمحلل السياسي السوري هادي عبد الله، إنه من المتوقع أن تجري روسيا تغييرا كبيرا في سياستها الفترة المقبلة داخل سوريا بالتزامن مع قدوم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.وأضاف عبدالله في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الوحدات العسكرية الروسية والمقاولين العسكريين الخاصين يغادرون مواقعهم في سوريا، مشيرا إلى أنه تم رصد مغادرة المعدات الروسية والأفراد العسكريين في مدينة دير الزور إلى غرب البلاد أو على الأرجح إلى اللاذقية.وأشار السياسي السوري إلى أنه لم يتم الإعلان رسميا عن الأسباب الحقيقية لترك المقاولين العسكريين الروس مواقعهم بالقرب من دير الزور، مرجحا وجود خلاف بين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد والممثلين الرسميين للهياكل التجارية الروسية.وتابع: "قد يترافق الإخلاء الفوري للجيش الروسي مع تغيير الحكومة في الولايات المتحدة. مع العلم أن إدارة بايدن معادية بشدة للنظام السوري ومن المحتمل أن روسيا لم تعد من اهتماماتها الدفاع عن الحكومة السورية الحالية في حالة ما إذا قامت القوات المدعومة من طرف الولايات المتحدة بإجراءات نشطة".وكشف الكاتب السوري عن أن القوات الأمريكية في المنطقة جلبت هذا الأسبوع عناصر ومعدات عسكرية إضافية إلى قواعدها في محافظتي دير الزور والحسكة من كردستان العراق.وتوقع هادي عبد الله أن يؤدي خروج الشركات العسكرية الخاصة الروسية الى تعقيد الوضع الأمني في دير الزور خاصة بعد تنفيذ الجماعات السورية المدعومة من تركيا لعملية هجومية مما يؤدي إلى انتقال المسلحين إلى المناطق غير المحتلة.