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تقارير ومتابعات

رئيس نادي اليخوت يؤكد أهمية نشر ثقافة ممارسة رياضة الشراع بين الأطفال (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:34 م
خالد شريف
خالد شريف
احمد التمساح
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قال خالد شريف رئيس نادي اليخوت بالقاهرة إن ممارسة رياضة الشراع هي الأساسية في النادي ويتم من خلالها خوض العديد من المسابقات التي تكون عبارة عن سباق مع الزمن وكيفية استخدام الهواء بصورة صحيحة تجعل المركب يندفع إلى الأمام.

وأوضح رئيس نادي اليخوت أن هناك أنواع كثيرة من مراكب الشراع لكن هنا في مصر يتم استخدام "مركب تدعي النيل" وهي محلية الصنع كاملة، مشيرا إلى أنه كادت تلك المركب أن تختفي ولم يتبقِ منها غير اثنان فقط، لكن في عام 2017 أعيد تصنيعها وأصبح يوجد في النادي العديد منها.

ولفت إلى أنه يوجد أكثر من فريق في هذه الرياضة، بينهم فريق ناشئين يصل عددهم حوالي 13، مؤكدا أنه يجب نشر هذه الرياضة بين الأطفال وتكوين فريق يعشق هذه اللعبة ويحصل على بطولات بها.

يذكر أن نادي اليخوت الذي أنشأ في العام 1928 يعد من أكبر الأندية الرياضية لممارسة رياضة الشراع، ورياضة الانزلاق على الماء في أفريقيا والشرق الأوسط.
رئيس نادي اليخوت يؤكد أهمية نشر ثقافة ممارسة رياضة الشراع بين الأطفال (فيديو)
رئيس نادي اليخوت يؤكد أهمية نشر ثقافة ممارسة رياضة الشراع بين الأطفال (فيديو)
رئيس نادي اليخوت يؤكد أهمية نشر ثقافة ممارسة رياضة الشراع بين الأطفال (فيديو)
رئيس نادي اليخوت يؤكد أهمية نشر ثقافة ممارسة رياضة الشراع بين الأطفال (فيديو)
رئيس نادي اليخوت يؤكد أهمية نشر ثقافة ممارسة رياضة الشراع بين الأطفال (فيديو)
رئيس نادي اليخوت يؤكد أهمية نشر ثقافة ممارسة رياضة الشراع بين الأطفال (فيديو)
رئيس نادي اليخوت يؤكد أهمية نشر ثقافة ممارسة رياضة الشراع بين الأطفال (فيديو)
رئيس نادي اليخوت يؤكد أهمية نشر ثقافة ممارسة رياضة الشراع بين الأطفال (فيديو)
رئيس نادي اليخوت يؤكد أهمية نشر ثقافة ممارسة رياضة الشراع بين الأطفال (فيديو)
رئيس نادي اليخوت يؤكد أهمية نشر ثقافة ممارسة رياضة الشراع بين الأطفال (فيديو)

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