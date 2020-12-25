أحمد فتحى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك أثناء زيارته كاتدرائية العذراء في مدينة نصر، التقى خلالها كلًا من الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، الأنبا يوحنا قلتا النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، وماهر عادلي منسق عام كنائس مدينة نصر.وأعرب فتحي خلال الزيارة عن خالص التهانى وأطيب الأمنيات إلى جميع أقباط مصر، مؤكدا أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويعملون معًا لتحقيق التنمية الحقيقية فى شتى المجالات من أجل رفعة شأن هذا الوطن.وأضاف فتحي، أن احتفالنا ​​جميعًا هذه الأيام بأعياد الأقباط إنما يجدد ويؤكد مشاعر المودة والمحبة وعلاقات الأخوة الوثيقة والروابط الوطنية، موضحًا أن الوحدة الوطنية في مصر والتي تقوم على التآخي التام بين المسلمين والأقباط واحدة من النماذج الرائعة للعيش باستقرار في هذا الوطن.