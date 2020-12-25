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فن

صراع نهاية 2020.. ألبوم عمرو دياب ولا سنجل تامر حسني؟

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:49 م
عمرو دياب وتامر حسني
عمرو دياب وتامر حسني
أحمد عارف
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قرر عمرو دياب طرح ألبومه الجديد «يانا يا لا»- الليلة- على إحدى المنصات المدفوعة الأجر احتفالًا بالكريسماس، وهو من إنتاج شركته التي تتولى إنتاجات ألبوماته الغنائية الأخيرة.

وبعد أن أعلن «دياب» نزول ألبومه على السوشيال ميديا بساعات، قرر تامر حسني المشاركة في احتفالات الكريسماس بإصدار أغنيتين سنجل «طمعتيني، وبعد الفراق» من ضمن أغنيات ألبومه الأخير «خليك فولاذي».

الغريب أن تامر حسني أعلن منذ ساعات طرح أغنية «طمعتيني»، ثم بعدها بساعة ونصف عاد وكتب منشورا جديدا على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» لطرح أغنية جديدة أخرى وهي «بعد الفراق».

ويبدو أن المنافسة في موسم الكريسماس ستكون شرسة، حيث يطرح الهضبة ألبوما غنائيا كاملا رغم نجاحه في تقديم أغنيات عالمية خلال 2020 على المنصات الإلكترونية، وكذلك مع عودة تامر حسني مرة أخرى بأغنيتين أمامه وينتظر جمهور المطربين بعد ساعات هذه المنافسة.

وخلال 2020 قدم تامر حسني أكثر من مشروع غنائي ما بين سنجلات وحفلات وألبوم غنائي كامل، وكان من أشهر الأغنيات التي حققت رواجًا «اختراع، اللحظة الحلوة، نفس النهاية، الأصل مصري»، وكذلك كان أكثر المطربين توهجًا في هذا العام عمرو دياب ما بين سنجلات وألبوم وحفلات، ومن أشهر الأغنيات «أول يوم في البعد، بالضحكة دي، عم الطبيب، أماكن السهر، بلدنا ياحلوة، سهران، أهه أهه، الجو جميل، محسود».

وأيضًا كان لهما نصيب من الشائعات والأزمات العاطفية، حيث تصدر عمرو دياب تريندات السوشيال ميديا بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، وكذلك انفصال النجم تامر حسني وعودته إلى زوجته المغربية بسمة بوسيل.

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