مطربة «إلا أنا»: «لازم أعيش وضي القمر» الأقرب إلى قلبي

عبرت المطربة «لينا شماميان»، عن سعادتها بنجاح مسلسل «إلا أنا» والحكايات المختلفة، خاصة بعد تقديمها أغنية تتر الحكايات بشكل كامل، مشيرة إلى أنها محظوظة جدًا بكون الجمهور يسمع الأغنية في الحكايات التي تصل حلقاتها إلى 80.وأضافت في تصريحات، لـ«الدستور»، أن الأغنية حكت عن الظروف الصعبة، التي مرت بها المرأة في كل حكاية، وهي وصلت إلى كل البيوت، مشيرة إلى أن أكثر تعليق جاء لها الخاص بالإحساس وأنها تمس كثيرين.أما بخصوص أكثر الحكايات التي أحبتها بخلاف كونها مطربة التتر، فقالت: «هناك حكايتان قريبتان إلى قلبي، الأولى حكاية ضي القمر للفنانة كندة علوش، خاصة أنها تخاطب شريحة عمرية معينة بجانب جرأة الموضوع، وكان من المهم تسليط الضوء على هذا الأمر، أما الحكاية الثانية فهي حكاية «لازم أعيش»، خاصة أن بطلتها جميلة عوض أتقنتها بشكل كبير وسلطت الضوء على موضوع التنمر ومرض البهاق».وأضافت أن الأغنية تحكي عن حياة الجميع ولا تحكي عن النساء فقط، بل عن الرجال أيضًا عن كل شخص يمر بظرف صعب وهي مهمة لكل فترة يمر بها الإنسان.