أنصار أردوغان يكفرون قرينة الرئيس الأذربيجاني بسبب شجرة الكريسماس

واجهت قرينة الرئيس الأذري، إلهام علييف، انتقادات لاذعة من قبل مواطنين أتراك، بعدما نشرت صورة تظهر احتفال الأسرة بأعياد الميلاد إلى جانب شجرة الكريسماس، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لتفاجأ بموجة من التكفير قادها أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهموها بالخروج من الإسلام.ونقلت صحيفة تيلي 1 التركية، هجوم رواد تويتر الأتراك من أنصار الرئيس أردوغان، على سيدة أذربيجان الأولى، وكتب العديد منهم تعليقات سلبية، وجهوا فيها إهانات لها ولزوجها، واتهمهوها بالخروج من الإسلام. وتواصلت التعليقات على مدار يومين ووصلت إلى حد الإهانة والسب.وعلق أحد أنصار أردوغان قائلًا: "هناك شيء لا يعرفه علييف وزوجته، المسلم لا يحتفل بالعام الميلادي الجديد"، وقال أخر: "لا يبدو أنكم عائلة مسلمة".وعلق أخر: "تخسر الحرب ليس عندما تموت، وإنما عندما تتشبه بأعدائنا"، مشيرا إلى ما تقدمه بلاده تركيا من دعم عسكري لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا في إقليم قره باغ، فإذا انتهجت نهج الغرب في الاحتفال بأعياد الكريسماس، ستخسر الدعم التركي.