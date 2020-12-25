محافظ مطروح ووزير الأوقاف يتفقدان مدينة العلمين الجديدة (فيديو)

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ووزير الأوقاف السودانى والوفد المرافق لهم، مدينة العلمين الجديدة للتعرف على ما يتم على أرض محافظة مطروح من مشروعات تنموية وقومية كبرى.وتفقد وزير الأوقاف ومحافظ مطروح أبراج مدينة العلمين الجديدة، حيث أشادوا بما يتحقق على أرض مصر من مشروعات بناء وتنمية، كما استمعا إلى شرح من المهندس محمد خليل نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عن المدينة وما تضم من مناطق، وذلك من الطابق الـ 44 في أحد الأبراج.