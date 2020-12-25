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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تحويله لعزل.. أطباء قصر العينى الفرنساوي يتحدثون لـ«الدستور»

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:30 م
جريدة الدستور
كمال عبد الرحمن
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أعلن الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، يوم الأربعاء الماضي، الموافق الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري، أنه تم تخصيص أجزاء من مستشفى قصر العيني الفرنساوي، للحجر الصحي لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.

"الدستور" حاورت عددا من أطباء المستشفى، للوقوف على جاهزيته لاستقبال الحالات المصابة بكورونا، واستعدادات الفرق الطبية.

وقال محمد عمر، طبيب باطنة، لـ"الدستور" إن هناك استعدادات خاصة من قبل وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي لتجهيز وحدة العزل المخصصة لاستقبال المرضى.

وتابع،: تم تخصيص وحدة العزل في مبني كامل، من أجل استيعاب أكبر قدر ممكن من المصابين، معلقًا:" المبني تم اخلاؤه تمامًا حتى يتم حجز مرضى كوفيد -19 منعًا لانتشار العدوى".


فيما قال على عثمان، طبيب عناية مركزة، إنه تم توفير بذلات وقائية وواقي وجه وكمامات طبية وكحول ومطهرات بشكل كبير، تجنبًا لزيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة، معلقًا:" تم تجهيز المستشفى وفق خطة الدولة للتعامل مع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد".

وأضاف أنه يتم تعقيم المبني 4 مرات يوميًا بالكلور المخفف، تفاديًا لوجود فيروس على الأسطح والطرقات، مؤكدًا أنه تم فصل وحدة الاستقبال عن أماكن العزل داخل مبنى الحجر الصحي.


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