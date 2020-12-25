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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تكريم السادات.. ترامب يوقع قانونًا من أجل رجل السلام والكونجرس يمنحه أرفع جائزة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:18 م
السادات
السادات
مروة عنبر
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يصادف اليوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، ذكرى ميلاد الرئيس الراحل بطل الحرب والسلام محمد أنور السادات.

وولد الرئيس السادات فى 25 من ديسمبر عام 1918 لأب مصرى وأم من أصول سودانية بقرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية، وتلقى تعليمه الأول بكتاب القرية، ثم انتقل إلى مدرسة الأقباط الإبتدائية بطوخ، ثم انتقلت أسرته إلى كوبرى القبة بالقاهرة، حيث كان والده يعمل كاتبا بالمستشفى العسكري.

حصل الرئيس السادات على العديد من الجوائز والأوسمة فى حياته وعقب وفاته، ولعل أشهر تلك الجوائز هى جائزة نوبل للسلام 1979، وميدالية الكونجرس الذهبية الذى حصل عليها فى مئوية ميلاده عام 2018.

نوبل للسلام
وحصل السادات على جائزة نوبل للسلام لعام 1979 مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيجين، بعد التوصل لاتفاق كامب ديفيد للتسوية بين البلدين في العام ذاته.

ميدالية الكونجرس
وفي عام 2018 وقع الرئيس الأمريكى المنتهى ولايته دونالد ترامب قانونا لتكريم الرئيس الراحل السادات، بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده.
ومرر الكونجرس الأمريكي مشروع القانون الذى يمنح السادات ميدالية الكونجرس الذهبية، اعترافا بإنجازاته وإسهاماته من أجل السلام فى الشرق الأوسط.

وتعتبرميدالية الكونجرس أعلى درجة تكريم يمكن للكونجرس منحها لأي شخص على الإطلاق، وواحدة من أرفع الجوائز المدنية في الولايات المتحدة إلى جانب وسام الحرية الرئاسي.

ويشترط الحصول على نجمة الكونجرس الذهبية أن يكون الشخص المرشح لها حقق إنجازا أثر على العالم والتاريخ والثقافة الأمريكية نفسها بحيث يتم منح الميدالية الذهبية بعد سنوات طويلة من الإنجاز نفسه كنوع من تأكيد مدى أهمية هذا الإنجاز ومدى استمرارية تأثيره فى العالم.

ويعد الرئيس السادات أول شخصية عربية تحصل على هذه الجائزة وثانى شخصية أفريقية بعد الزعيم الجنوب أفريقى نيلسون مانديلا والذى حصل عليها عام 1998.
واستضاف الكونجرس الأمريكي في سبتمبر من العام الماضي، حفلا لحشد تأييد أعضائه مشروع قانون لمنح ميدالية الكونجرس الذهبية لاسم الرئيس الراحل السادات، تزامنا مع مرور 100 عام على ميلاد السادات، و40 عاما على توقيع معاهدة السلام.

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