إصابة إيناس الدغيدى وجمال العدل بفيرس كورونا

تفاصيل إصابة إيناس الدغيدي وجمال العدل بفيروس كورونا

كما أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن إصابة صديقتها المخرجة إيناس الدغيدي بفيرس كورونا، وأنها تخضع حاليًا للعزل المنزلي وحالتها مستقرة.



كما أعلنت أمس الفنانة الكبيرة يسرا عن إيجابية مسحتها وخضوعها للعزل المنزلي لحين تماثلها الشفاء، كما أصيب خلال الأسبوع الحالي عدد كبير من الفنانين أبرزهم كريم فهمي والمنتج هشام جمال. كما أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن إصابة صديقتها المخرجة إيناس الدغيدي بفيرس كورونا، وأنها تخضع حاليًا للعزل المنزلي وحالتها مستقرة.كما أعلنت أمس الفنانة الكبيرة يسرا عن إيجابية مسحتها وخضوعها للعزل المنزلي لحين تماثلها الشفاء، كما أصيب خلال الأسبوع الحالي عدد كبير من الفنانين أبرزهم كريم فهمي والمنتج هشام جمال.





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يشار إلى أن انتشار فيرس كورونا بين الفنانين جاء بعد احتفال عدد كبير من الفنانين بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم منذ عدة أيام الذي حضره عدد كبير من النجوم. يشار إلى أن انتشار فيرس كورونا بين الفنانين جاء بعد احتفال عدد كبير من الفنانين بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم منذ عدة أيام الذي حضره عدد كبير من النجوم.

أعلن المنتج جمال العدل إصابته بفيرس كورونا المستجد، وذلك بعد شعوره بظهور الأعراض عليه، وبإجراء المسحة ظهرت إيجابية ويعزل نفسه حاليًا لحين تماثله للشفاء من هذا الفيروس.