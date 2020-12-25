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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شرطيان يرفضان رشوة مالية بمطار القاهرة نظير تهريب أدوية خارج البلاد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:15 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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رفض فردا شرطة من قوة الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى رشوة مالية نظير تسهيل تهريب كمية من الأدوية إلى خارج البلاد وضبط مرتكبى الواقعة.

ورفض فردا شرطة من قوة إدارة تأمين الركاب بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى رشوة مالية نظير تسهيل تهريب كمية من الأدوية إلى خارج البلاد، حيث تبلغ من فردي الشرطة بقيام أحد الأشخاص (عامل بإحدى شركات تحميل الحقائب بالميناء)، بعرض مبلغ مالى عليهما على سبيل الرشوة مقابل تسهيل عملية تهريب كميات من الأدوية لخارج البلاد رفقة عدد من الركاب يحملون جنسية دولة أجنبية.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم ضبط 4 أشخاص "يحملون جنسية دولة أجنبية"، وذلك حال تواجد اثنين منهم بدائرة الميناء وتقديم مبلغ الرشوة لفردى الشرطة، وضبط الآخران حال تقدمهما للسفر على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول وبحوزتهم حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأدوية (أمبول – أقراص).

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