ضبط 196 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية بجميع المديريات، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط 196 قطعة سلاح ناري، 240 قضية مخدرات وتنفيذ 77667 حكمًا قضائيًا متنوعًا".يـأتى ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.