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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوغلو يتهم أردوغان بالتآمر على تركيا لأسباب سياسية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:57 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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وجه أحمد داود أوغلو، زعيم حزب المستقبل التركي المعارض، ورئيس الوزراء الأسبق، انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أرغان بعد قرارات البنك المركزي التركي برفع نسب الفائدة، وفقا لموقع "العربية".

وانتقد داود أوغلو، خلال اجتماعه مع مسؤولين في حزبه، عبارات المؤامرة الخارجية، ولوبي الفائدة التي كان يستخدمها الرئيس التركي أردوغان خلال الأزمة الاقتصادية في وزارة صهره، بيرات ألبيرق، حيث قال داود أوغلو "ماذا حل بلوبي الفائدة؟ وعبارات المؤامرة الخارجية لشد النظر للخارج".

وأضاف: "تم رفع نسبة الفائدة في تركيا خلال آخر شهر ونصف 675 نقطة، بينما في ظروف الوباء نرى جميع دول العالم تخفض من نسبة الفائدة، لا يمكن أن يسمى هذا إعادة تهيئة، بل هو فاتورة للسياسات الاقتصادية الخاطئة خلال السنوات الأربعة الأخيرة، يجب أن يحاسب من وضعوا هذه الفاتورة أمام الشعب ومضوا، وأقول بالأخص لمن يستثمرون موضوع الفائدة دينيًا".

وتابع داود أوغلو "عندما تركت رئاسة الحكومة عام 2016 كانت نفقات تركيا على الفائدة 50 مليار ليرة، بينما نفقات الفائدة 180 مليار ليرة في ميزانية عام 2021".

واختتم: "قبل عام، كان يتحدثون عن لوبي الفائدة والمؤامرة الخارجية، وينسبون كل أسباب الأزمات في تركيا لهم، ولكن اليوم بعد رفع الفائدة، فإن المتآمر الخارجي إما أردوغان أو صهره".

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