«الإحصاء»: 19.5% تراجعًا في واردات مصر من الشاي

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من الشاي بأنواعه إلى حدود 165 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 205.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 40.5 مليون دولار بنسبة 19.5% خلال عام.كما سجلت واردات المصريين من السكر تراجعًا هى الأخرى لـ24 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020، مقابل 101.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 32.8 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 20.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2020 مقابل 22.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، كما بلغت جملة الواردات 49.8 مليار دولار مقابل 59.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.