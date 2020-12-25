نجوم رحلوا عن عالمنا فى عام 2020

ماجدة الصباحي

نادية رفيق

إبراهيم نصر وجورج سيدهم

حسن حسني

علي عبدالرحيم

محمود مسعود

محمود جمعة

رجاء الجداوي

محمود رضا

سمير الإسكندراني

سناء شافع

شويكار

المنتصر بالله

محمود ياسين

فايق عزب

فقد الوسط الفني في عام 2020 الكثير من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا تاركين حزنا كبيرا في الوسط الفني.. ونرصد خلال هذا التقرير أبرز الشخصيات التي توفت خلال 2020.كانت بداية العام مع فقد الوسط الفني للفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي التي غابت عنا في 16 يناير الماضي بعد صراع مع المرض وأعلنت ابنتها غادة نبأ الوفاة وتم تشييعها إلى مثواها الأخير بحضور فني كبير، وبعدها بأيام وتحديدا في الرابع من فبراير رحلت عن عالمنا الفنانة نادية لطفي عن عمر ناهز 83 عاما.ورحلت عنا الفنانة القديرة نادية رفيق عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض في السابع عشر من يناير الماضي، ولحق بها الفنان إبراهيم فرح بعد وعكة صحية تعرض لها ودخل المستشفى على إثرها.وتوفي ملك الكوميديا الفنان إبراهيم نصر في الثاني عشر من مايو بعد أزمة صحية وتم تشييعه من كنيسة الأزبكية، وفي 27 من مارس وعن عمر ناهز 82 عاما غيب الموت الفنان القدير جورج سيدهم وسط حزن كبير من محبيه.وكان الحدث الفني الأكثر حزنا خلال 30 مايو الماضي بعد وفاة الفنان الكبير حسن حسني الذي رحل عنا عن عمر ناهز 89 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ودخوله للمستشفى وبعد أيام قليلة لم تفلح المحاولات الطبية في إنقاذه وغاب عنا.وفي الثاني من يونيو توفي الفنان علي عبدالرحيم بسبب ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم عن عمر ناهز 59 عاما.وأعنت نقابة الممثلين في الحادي عشر من شهر يونيه الماضي رحيل الفنان محمود مسعود عن عمر ناهز 67 عاما بسبب أزمة صحية تعرض لها لعدة أيام، داخل الرعاية المركزة بمستشفى بنها الجامعي بالقليوبية.كما رحل عن عالمنا الفنان الكبير محمود جمعة بعد معاناته لفترة طويلة بعد إصابته بأزمة صحية وفشل في وظائف الكلى ولم تنجح المحاولات الطبية في إنقاذه حتى غيبه الموت عن عالمنا.وكانت الفنانة رجاء الجداوي من أكثر الفنانين الذين إثر رحيلهم في الوسط الفني بعد وفاتها متأثرة بفيروس كورونا في الخامس من يوليو الماضي بعد تواجدها في مستشفى العزل لعدةأسابيع دون أن تتحسن حالتها وفقد الوسط واحدة من أهم الفنانين صاحبة الأداء والعلاقات المتميزة.وفي العاشر من يوليو الماضي غيب الموت الفنان الكبير محمود رضا، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وشهد الوسط الفني حزنا كبيرا على والد النجمة شيرين رضا، وراقص الاستعراض الأشهر في مصر والممثل المصري،الذي ولد بالقاهرة عام 1930.وتوفي الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز 82 عاما في الثالث عشر من أغسطس الماضي بعد صراع طويل مع المرض دخل على إثره المستشفى وظل في أزمة صحية لمدة ما يقرب من شهرين.وقبل هذا اليوم بيوم واحد فقط غيب الموت الدكتور سناء شافع أحد اساتذة التمثيل والفنان القدير حيث تعرض لوعكة صحية هو الآخر ختى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 77 عاما بعد إصابته بمياه على الرئة.وأعلن الفنان وائل عبد الله عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار بعد أزمة صحية مفاجئة تعرضت لها لتغيب عنا عن عمر ناهز 85 عاما،أعلن نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي.وفي يوم 26 سبتمبر الماضي تم الإعلان عن وفاة الفنان المنتصر بالله، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض بعد 10 سنوات من المعاناة بعد غصابته بجلطة في المخ ومع اقتراب تماثله للشفاء دخل في وعكة صحية أخرى حتى غيبه الموت.وغيب الموت واحد من أهم نجوم الوسط الفني الفنان محمود ياسين في الرابع عشر من أكتوبر الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأشهر الماضية وتم تأجيل الجنازة ليوم واحد حتى حضرت جميع أفرادد الأسرة وشهدت الجنازة تواجد فني كبير للغاية.وفي 11 نوفمبر الماضي أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان القدير فايق عز بعد تواجده في مستشفى العزل المركزي بالعجوزة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وإصابته بفيروس نادر آخر وتم وداعه ودفنه بمقابر الأسرة في الإسماعيلية وسط حزن كبير من الوسط الفني.