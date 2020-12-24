رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة الشخصية

يرغب كثير من المواطنين في معرفة رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقه الشخصية، بالبحث عنه عبر محركات البحث الشهيرة، بعد أن أعلنت عنها وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج إطلاق منصة إلكترونية للشكاوى والاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة والمستفيدين منه، تسهيلا على المواطنين وحفاظًا على أرواحهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه بالبطاقه الشخصية

ويستطيع المواطن الذي يبحث عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الشخصية التسجيل والدخول ( من هنا ).





ويقوم المواطن بكتابة الرقم القومي لصاحب الكارت الخاص بمعاش تكافل وكرامة، ثم الشغط على استعلام، ثم تظهر كافة الإجراءات الخاصة بالمستحق للمعاش.

كما يمكن للمواطن التواصل عبر الخط الساخن للبرنامج على رقم ١٩٦٨٠ أو على البريد الالكترونى لاستقبال والرد علي الشكاوي: [email protected]





عدد المستحقين بمعاش تكافل وكرامة

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ 2 مليون و175 ألف و603 خلال هذا الشهر، مقارنة بمليونين و173 ألفا و274 مستفيدا، الشهر الماضي 2020، كما وصل مستفيدي برنامج كرامة إلى مليون و237 ألف و582 شخص، مقارنة بمليونا و239 ألفا و732 جنيه الشهر الماضي.





وذكرت أن عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، وصل إلى 398 ألف و520، منتصف شهر ديسمبر الجاري، مقارنة بـ358 ألفا و797 مستفيدا في منتصف الشهر الماضي من نفس العام.





وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي جاهدة على إدخال مواطنين بين الحين والآخر، تخفيفا على المواطنين من أعباء الحياة، وتلبية لاحتياجاتهم ومعاناتهم على متطلبات المعيشة اليومية.