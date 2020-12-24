رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة الشخصية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:50 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
نعمات مدحت
طباعة
يرغب كثير من المواطنين في معرفة رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقه الشخصية، بالبحث عنه عبر محركات البحث الشهيرة، بعد أن أعلنت عنها وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج إطلاق منصة إلكترونية للشكاوى والاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة والمستفيدين منه، تسهيلا على المواطنين وحفاظًا على أرواحهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه بالبطاقه الشخصية

ويستطيع المواطن الذي يبحث عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الشخصية التسجيل والدخول (من هنا).

ويقوم المواطن بكتابة الرقم القومي لصاحب الكارت الخاص بمعاش تكافل وكرامة، ثم الشغط على استعلام، ثم تظهر كافة الإجراءات الخاصة بالمستحق للمعاش.
كما يمكن للمواطن التواصل عبر الخط الساخن للبرنامج على رقم ١٩٦٨٠ أو على البريد الالكترونى لاستقبال والرد علي الشكاوي: [email protected].

عدد المستحقين بمعاش تكافل وكرامة

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ 2 مليون و175 ألف و603 خلال هذا الشهر، مقارنة بمليونين و173 ألفا و274 مستفيدا، الشهر الماضي 2020، كما وصل مستفيدي برنامج كرامة إلى مليون و237 ألف و582 شخص، مقارنة بمليونا و239 ألفا و732 جنيه الشهر الماضي.

وذكرت أن عدد المستفيدين  من معاش الضمان الاجتماعي، وصل إلى 398 ألف و520، منتصف شهر ديسمبر الجاري، مقارنة بـ358 ألفا و797 مستفيدا في منتصف الشهر الماضي من نفس العام.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي جاهدة على إدخال مواطنين بين الحين والآخر، تخفيفا على المواطنين من أعباء الحياة، وتلبية لاحتياجاتهم ومعاناتهم على متطلبات المعيشة اليومية.

اقرأ ايضا:
خطوات حجز الكشف الطبي تكافل وكرامة إلكترونيًا

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«المركزي» يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

بدأ برسالة خاصة للزمالك.. 6 قرارات جديدة للأهلي في «اجتماع الخميس»

كلمات حاسمة.. كلوب يعلق على «رحيل صلاح من ليفربول»

طوارئ في المحافظات لبدء توزيع لقاح كورونا

الصور

image description

تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط

image description

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مسابقة التقييم الكشفي

image description

«أوقاف دمياط» حملة لتعقيم مساجد

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد العرض التجريبي للسيارة الكهربائية

الأكثر قراءة

أنباء عن انضمام «أوباما» للأهلي.. والزمالك يرد ببيان حاسم

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2020

القضاء السويسري يلغي عقوبة إيقاف السباح الصيني سون يانغ

دراسة تثبت فاعلية الكحول لقتل الجراثيم

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

أيام زمان

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
مؤمن المحمدي
ثم توبت
المزيد

الثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة تصدر «الشعب ومسرحيات من تراث المسرح الإنجليزي»

محب جميل يوثق علاقة عبدالمطلب بأم كلثوم في كتابه «سلطان الطرب»

«عبدالدايم»: أسوان بوابة مصر الجنوبية ولها مكانة خاصة بسبب إرثها الحضاري

طرح العرض البانورامي لمعرض منى فتحي إلكترونيًا