خطوات حجز الكشف الطبي تكافل وكرامة إلكترونيًا
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:03 م
حسين العمدةطباعة
ارتفع بحث المواطنين على مؤشر البحث "جوجل" عن كيفية حجز كشف تكافل وكرامة، حيث أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف المعاش تحت مسمى "تكافل وكرامة"، جاء بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، ودعم الذين يعانون من سوء الأحوال المعيشية، في إطار خطة كافة مؤسسات الدولة والحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم محدودي الدخل من المواطنين المصريين والتخفيف عنهم.
- أولا يقوم المواطن بالدخول على موقع الإلكتروني لوزارة الصحة من "هنا".
- يقوم المواطن بملء استمارة موعد الكشف الطبي، ثم يقوم بكتابة الاسم والرقم القومي المكون من 14 رقم.
- ثم يقوم المواطن بكتابة تاريخ الميلاد، والنوع سواء ذكر أو أنثى.
- يختار المواطن المحافظة التابع لها ومدينة السكن.
- ثم يكتب العنوان بالتفصيل كما هو مذكور في بطاقة الرقم القومي.
- بعد ذلك اختيار الحالة الاجتماعية، والوظيفة، ورقم التليفون ونوع الإعاقة.
- ثم يختار مكان الكشف والتاريخ والوقت.
- يقوم المواطن بعد ذلك بالضغط على كلمة "حفظ البيانات".
- ثم يطبع المواطن استمارة حجز الكشف الطبي.
وشدد وزارة التضامن الإجتماعي، على توافر عدد من الشروط للمواطنين المتقدمين على معاش تكافل وكرامة، وهي عدم العمل في القطاع الخاص أو العام، وأيضًا ألا يكون المواطن يتلقى مساعدات أخرى.
كيفية حجز كشف تكافل وكرامةوقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنها تصرف معاش للمواطنين بشرط توافر عدد من الشروط، لكن يجب أولًا إجراء الكشف الطبي على المواطنين الذين يتقدمون على صرف المعاش، عن طريق الذهاب إلى أحد المستشفيات الحكومية لإجراء الفحص الطبي للتأكد من استحقاق المواطن الدعم التي تقدمه الحكومة المصرية، من أجل توقيع الكشف الطبي للحصول على معاش تكافل وكرامة.
خطوات حجز الكشف الطبي تكافل وكرامة إلكترونيًاتقدم «الدستور» لكم خطوات حجز الكشف الطبي تكافل وكرامة، الذي يختص بالمواطنين الذين يتقدمون على معاش تكافل وكرامة، وهي:
- أولا يقوم المواطن بالدخول على موقع الإلكتروني لوزارة الصحة من "هنا".
- يقوم المواطن بملء استمارة موعد الكشف الطبي، ثم يقوم بكتابة الاسم والرقم القومي المكون من 14 رقم.
- ثم يقوم المواطن بكتابة تاريخ الميلاد، والنوع سواء ذكر أو أنثى.
- يختار المواطن المحافظة التابع لها ومدينة السكن.
- ثم يكتب العنوان بالتفصيل كما هو مذكور في بطاقة الرقم القومي.
- بعد ذلك اختيار الحالة الاجتماعية، والوظيفة، ورقم التليفون ونوع الإعاقة.
- ثم يختار مكان الكشف والتاريخ والوقت.
- يقوم المواطن بعد ذلك بالضغط على كلمة "حفظ البيانات".
- ثم يطبع المواطن استمارة حجز الكشف الطبي.
شروط تقديم تكافل وكرامةوأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يجب على المواطن الذي يقدم على المعاش من أشخاص ذوي الإعاقة أو الذين في حاجة إلى معاش تكافل وكرامة، بأن يتقدموا بعمل كشف طبي والفحوصات الطبية المطلوبة، وذلك لتقييمهم لتتمكن وزارة التضامن من إعطاء المعاش للمواطنين المصريين الذين يستحقون الدعم.
وشدد وزارة التضامن الإجتماعي، على توافر عدد من الشروط للمواطنين المتقدمين على معاش تكافل وكرامة، وهي عدم العمل في القطاع الخاص أو العام، وأيضًا ألا يكون المواطن يتلقى مساعدات أخرى.