الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بجنوب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين، بينهم سيدتان، في قرية طورة جنوب جنين، وداهمت عدة منازل فيها.ودفعت قوات الاحتلال- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- بتعزيزات كبيرة داخل القرية وفي محيطها، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، كما طوقت مناطق عند أطراف القرية.