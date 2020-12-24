الأنبا إشعياء يترأس «تسبحة كيهك» بكنيسة العذراء طهطا اليوم

يترأس الأنبا إشعياء، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا، مساء اليوم، صلوات تسبحة كيهك وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بطهطا.وتبث صلوات التسبحة عبر تقنية البث المباشر، مقتصرة على كهنة وشمامسة الكنيسة، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.