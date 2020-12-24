إندونيسيا تتوقع وصول لقاحات فايزر وأسترازينيكا في الربع الثاني من 2021

تتوقع إندونيسيا وصول لقاحات شركتي "فايزر" و"أسترازينيكا" في الربع الثاني من عام 2021.وتتفاوض الحكومة الإندونيسية مع شركات "أسترا زينيكا" و"فايزر" و"نوفافاكس" بشأن لقاحات فيروس كورونا، وفقا للوزير المنسق للشئون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو، في بيان اليوم الخميس.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه من المتوقع أن تصدر وكالة مراقبة الأغذية والأدوية في إندونيسيا تصريحا بالاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك في الثالث من يناير.