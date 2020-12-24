رانيا يوسف تتباهى: «مؤخرتى مميزة» (فيديو)

تتعمد الفنانة رانيا يوسف إثارة الجدل في كل ظهور لها إعلاميًا أو في الأحداث الفنية، وخلال الأيام الماضية سجلت حلقة لقناة "الرشيد" العراقية قالت فيها عدة تصريحات جريئة، ومن المقرر عرضها خلال رأس السنة.واستغلت القناة أحد التصريحات الجريئة واستخدمتها في برومو البرنامج لجذب مزيد من المشاهدة خلال الحلقة الجديدة لرانيا على القناة العراقية في برنامج "مع الفارس".وردت رانيا على سؤال مقدم البرنامج حين قال لها إنها ظهرت مؤخرا بفستان أبيض، لكن عاب البعض عليها بأن مؤخرتها كانت بارزة، فردت رانيا على المقدم وقالت له: "لست أنا فقط، فجميع الفنانات مؤخرتهن بارزة، ولكن أنا مؤخرتي قد تكون مميزة"، لينضم التصريح إلى قائمة التصريحات الغريبة والمثيرة للجدل لرانيا خلال الفترة الماضية.