ضبط 13019 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، حيث أسفرت جهودها عن ضبط (4183) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (13019) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) من ضبط (428) قضية متنوعة.وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (199) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى من ضبط (4) قضايا.ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق في ضبط (1561) قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط (16) قضية (مطبوعات، مصنفات سمعية وسمعية بصرية).