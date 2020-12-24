أوغلو: أردوغان شخصية تسيطر عليها الولايات المتحدة
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:56 ص
هدير سندطباعة
قال أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحول من زعيم مستقل إلى شخصية تسيطر عليها الولايات المتحدة، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".
وأضاف داود أوغلو: "إن أردوغان لم يعد الشخص الذي جذب انتباه العالم ذات مرة، وأنه يخضع للأمريكيين بفعل التهديدات والعقوبات وتحركات الكونجرس التي تطاله شخصيا".
وتابع زعيم حزب المستقبل: "هذه مشكلة أمنية خطيرة للغاية بالنسبة لتركيا".
وأضاف داود أوغلو: "إن أردوغان لم يعد الشخص الذي جذب انتباه العالم ذات مرة، وأنه يخضع للأمريكيين بفعل التهديدات والعقوبات وتحركات الكونجرس التي تطاله شخصيا".
وتابع زعيم حزب المستقبل: "هذه مشكلة أمنية خطيرة للغاية بالنسبة لتركيا".