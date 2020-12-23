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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 3500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بدمياط الجديدة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:25 م
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة بإحدى شركات التجارة والتوزيع بدمياط الجديدة، وبراتب 3500 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مندوبين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01100093983، والتواصل مع المدير المسئول محيي سامي، أو التوجه لمقر الشركة في كفر البطيخ، طريق الميناء، بجوار معرض السيارات، دمياط الجديدة.

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