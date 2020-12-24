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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 24-12-2020

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:15 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث الكثير من المسلمين بجميع أنحاء المحافظات عن مواقيت الصلاة اليوم فى مصر لكي يتطلع دائما وهو بالخارج عن توقيتات الذهاب إلى المسجد خلال فترة العمل أو اجتماعته.

وتأتي تلك النشرة بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24-12-2020

مواقيت الصلاة في القاهرة والجيزة
الصلاة الفجْر 5:15 AM
الشروق 6:48 AM
الصلاة الظُّهْر 11:54 AM
الصلاة العَصر 2:42 PM
الصلاة المَغرب 5:01 PM
الصلاة العِشاء 6:24 PM

مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجْر 5:22 AM
الشروق 6:56 AM
صلاة الظُّهْر 12:00 PM
صلاة العَصر 2:45 PM
صلاة المَغرب 5:03 PM
صلاة العِشاء 6:28 PM

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجْر 5:12 AM
الشروق 6:45 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 2:37 PM
صلاة المَغرب 4:55 PM
صلاة العِشاء 6:19 PM

مواقيت الصلاة في السويس
صلاة الفجْر 5:09 AM
الشروق 6:42 AM
صلاة الظُّهْر 11:49 AM
صلاة العَصر 2:37 PM
صلاة المَغرب 4:55 PM
صلاة العِشاء 6:18 PM

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجْر 5:00 AM
الشروق 6:31 AM
صلاة الظُّهْر 11:42 AM
صلاة العَصر 2:35 PM
صلاة المَغرب 4:54 PM
صلاة العِشاء 6:15 PM

مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجْر 5:36 AM
الشروق 7:04 AM
صلاة الظُّهْر 12:24 PM
صلاة العَصر 3:23 PM
صلاة المَغرب 5:43 PM
صلاة العِشاء 7:02 PM

مواقيت الصلاة في الأقصر
صلاة الفجْر 5:04 AM
الشروق 6:33 AM
صلاة الظُّهْر 11:49 AM
صلاة العَصر 2:45 PM
صلاة المَغرب 5:05 PM
صلاة العِشاء 6:25 PM

مواقيت الصلاة في سوهاج
صلاة الفجْر 5:08 AM
الشروق 6:38 AM
صلاة الظُّهْر 11:52 AM
صلاة العَصر 2:47 PM
صلاة المَغرب 5:07 PM
صلاة العِشاء 6:27 PM

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مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
صلاة الفجْر 5:33 AM
الشروق 7:07 AM
صلاة الظُّهْر 12:10 PM
صلاة العَصر 2:55 PM
صلاة المَغرب 5:14 PM
صلاة العِشاء 6:38 PM

مواقيت الصلاة في الغردقة
صلاة الفجْر 5:01 AM
الشروق 6:31 AM
صلاة الظُّهْر 11:44 AM
صلاة العَصر 2:38 PM
صلاة المَغرب 4:57 PM
صلاة العِشاء 6:18 PM

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