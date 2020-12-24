مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 24-12-2020

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24-12-2020

يبحث الكثير من المسلمين بجميع أنحاء المحافظات عن مواقيت الصلاة اليوم فى مصر لكي يتطلع دائما وهو بالخارج عن توقيتات الذهاب إلى المسجد خلال فترة العمل أو اجتماعته.وتأتي تلك النشرة بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.الصلاة الفجْر 5:15 AMالشروق 6:48 AMالصلاة الظُّهْر 11:54 AMالصلاة العَصر 2:42 PMالصلاة المَغرب 5:01 PMالصلاة العِشاء 6:24 PMصلاة الفجْر 5:22 AMالشروق 6:56 AMصلاة الظُّهْر 12:00 PMصلاة العَصر 2:45 PMصلاة المَغرب 5:03 PMصلاة العِشاء 6:28 PMصلاة الفجْر 5:12 AMالشروق 6:45 AMصلاة الظُّهْر 11:50 AMصلاة العَصر 2:37 PMصلاة المَغرب 4:55 PMصلاة العِشاء 6:19 PMصلاة الفجْر 5:09 AMالشروق 6:42 AMصلاة الظُّهْر 11:49 AMصلاة العَصر 2:37 PMصلاة المَغرب 4:55 PMصلاة العِشاء 6:18 PMصلاة الفجْر 5:00 AMالشروق 6:31 AMصلاة الظُّهْر 11:42 AMصلاة العَصر 2:35 PMصلاة المَغرب 4:54 PMصلاة العِشاء 6:15 PMصلاة الفجْر 5:36 AMالشروق 7:04 AMصلاة الظُّهْر 12:24 PMصلاة العَصر 3:23 PMصلاة المَغرب 5:43 PMصلاة العِشاء 7:02 PMصلاة الفجْر 5:04 AMالشروق 6:33 AMصلاة الظُّهْر 11:49 AMصلاة العَصر 2:45 PMصلاة المَغرب 5:05 PMصلاة العِشاء 6:25 PMصلاة الفجْر 5:08 AMالشروق 6:38 AMصلاة الظُّهْر 11:52 AMصلاة العَصر 2:47 PMصلاة المَغرب 5:07 PMصلاة العِشاء 6:27 PMصلاة الفجْر 5:33 AMالشروق 7:07 AMصلاة الظُّهْر 12:10 PMصلاة العَصر 2:55 PMصلاة المَغرب 5:14 PMصلاة العِشاء 6:38 PMصلاة الفجْر 5:01 AMالشروق 6:31 AMصلاة الظُّهْر 11:44 AMصلاة العَصر 2:38 PMصلاة المَغرب 4:57 PMصلاة العِشاء 6:18 PM