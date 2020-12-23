هل تُصاب الحيوانات بالاكتئاب؟.. استشاري نفسي تجيب

هل تصاب الحيوانات بالأمراض النفسية؟

أثارت قصة الزرافة "سوسن" سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فقد استقدمت حديقة الحيوان بالجيزة، زرافتين "ذكر" من جنوب أفريقيا، للتزاوج معها، بعدما عانت الزرافة من الوحدة وشعورها بالاكتئاب بعد وفاة زوجها.وتساءل البعض، هل تصاب الحيوانات بالمرض النفسى، مثل الإنسان؟، وما هى أكثر الأمراض التى يصاب بها الحيوانات.في هذا السياق،، قالت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسى، إنه بالنسبة للإنسان، يمكن أن تظهر عليه أعراض الأمراض النفسية بعدة طرق، ومن السهل اكتشاف إن كان يعاني من اضطراب نفسي بمجرد نقل مشاعره للطبيب المختص، والحيوانات تُصاب بالمرض النفسى أيضا مثلها مثل الإنسان.أكدت "عبد السلام" أن الحيوانات تصاب بالمرض النفسى، خاصة الاكتئاب، ويظهر ذلك فى عدم تناول الطعام، قلة الحركة، والنوم لفترات طويلة.وأضافت استشارى الطب النفسى، أن بعض الثدييات تظهر عليهم أعراض الاكتئاب السريري مثل الخمول والسلوكيات القهرية والشهية المتقطعة وحتى الأذى الذاتي.وأشارت "عبد السلام" إلى أنه لابد من مراعاه الحالة النفسية للحيوان، لاسيما أنه أخرس غير ناطق، ولكن يتأثر بالظروف المحيطة به.