ترامب يجدد دعمه لوقف إطلاق النار في ليبيا ويتمسك بالحل السياسي

جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، دعمه لإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا والتقدم في العملية السياسية، مؤكدا أن هذه الخطوات حاسمة نحو حل الصراع الليبي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الليبية محمد القبلاوي إن ترامب هنأ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وللشعب الليبي بمناسبة ذكرى يوم استقلال ليبيا في 24 من ديسمبر الجاري.وحث ترامب رئيس المجلس الرئاسي في رسالة وجهها له على مواصلة العمل نحو حل سياسي، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم استعادة ليبيا لسيادتها ووحدتها الوطنية ويصفهما بالأمرين الضروريين لضمان الاستقرار والتصدي للتحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية في ليبيا.