أسبوع الذروة.. إصابات كورونا تسجل ارتفاعا كبيرا والصحة تكشف المحافظات الأكثر احتياجًا





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن أن الأسبوع الحالي رقم 51، يشهد أكبر عدد في اصابات فيروس كورونا في مصر والوفيات، موضحة أن شهري ديسمبر ويناير أكثر الشهور تسجيلًا في الإصابات، مع انتشار الأمراض التنفسية في فصل الشتاء.





احصائية اصابات فيروس كورونا في مصر

وحول المحافظات الاكثر تسجيل اصابات فيروس كورونا في مصر تقول وزارة الصحة من خلال تصريحات صحفية أطلقتها فى مؤتمر رسمي، أن هناك تصاعدًا تدريجيًا في معدل الإصابات، متابعة أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية هي الأعلى تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا.



وعن الاعداد تفصيليًا أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 911 إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم، في قفزة كبيرة بالنظر إلى تسجيل 788 حالة إصابة أمس الثلاثاء.



وقالت زايد، إن منحنى اصابات فيروس كورونا في مصر بدأ في التصاعد، مؤكدة تجهيز 363 مستسفى بطاقة 35 ألف سرير لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، وهو العدد الذي كان مفتوح لاستقبال الحالات في ذروة الموجة الأولى. وحول المحافظات الاكثر تسجيل اصابات فيروس كورونا في مصر تقول وزارة الصحة من خلال تصريحات صحفية أطلقتها فى مؤتمر رسمي، أن هناك تصاعدًا تدريجيًا في معدل الإصابات، متابعة أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية هي الأعلى تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا.وعن الاعداد تفصيليًا أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 911 إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم، في قفزة كبيرة بالنظر إلى تسجيل 788 حالة إصابة أمس الثلاثاء.وقالت زايد، إن منحنى اصابات فيروس كورونا في مصر بدأ في التصاعد، مؤكدة تجهيز 363 مستسفى بطاقة 35 ألف سرير لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، وهو العدد الذي كان مفتوح لاستقبال الحالات في ذروة الموجة الأولى.





الفئات العمرية الأكثر إصابة فيروس كورونا

وأضافت، أن الفئات العمرية من 15 وحتى 50 سنة، ضمن الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المتسجد، خاصة من 15 حتى 30 سنة، والتي لم تكن ضمن الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس قبل ذلك.



وتابعت، أن من 35 إلى 50 سنة زادت فيها الإصابات مسجلة 28% من الإجمالي، ومن 15 إلى 35 سنة 25%، مؤكدة أن معظم الحالات بسيطة مقارنة بالموجة الأولى

وحول تخصيص المستشفيات لعلاج المصابين بالفيروس تقول وزيرة الصحة أنه تخصيص 27 مستشفى لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع المستشفيات الأخرى ستستقبل كل الإصابات سواء كورونا أو الأمراض الأخرى.



وأكدت "زايد"، اتخاذ كل الاحتياطات داخل المستشفيات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس داخل المستشفيات والمراكز الطبية المخصصة لاستقبال كل المواطنين سواء مرضى كورونا أو متلقي الخدمات الطبية التي توفرها المبادرات الصحية.





أعداد وفيات فيروس كورونا في مصر

أما فيما يخص الوفيات تقول وزارة الصحة أن جميع الحالات التي تتوفى جراء إصابتها بفيروس كورونا، سواء في المنازل أو المستشفيات، يتم احتسابها ضمن الإحصاء اليومي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا.



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وأوضحت وزيرة الصحة أن هناك برتوكولات طبية تم وضعها للتعامل مع المستشفيات الخاصة، لاستقبال كافة حالات الإصابة بكورونا، وتقوم الدولة بتحمل كافة تكاليف العلاج.



وتقول الوزيرة أن تم اتخاذ كافة الاحتياطات داخل المستشفيات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس داخل المستشفيات والمراكز الطبية المخصصة لاستقبال كافة المواطنين سواء مرضى كورونا أو متلقي الخدمات الطبية التي توفرها المبادرات الصحية.

وأوضحت وزيرة الصحة أن هناك برتوكولات طبية تم وضعها للتعامل مع المستشفيات الخاصة، لاستقبال كافة حالات الإصابة بكورونا، وتقوم الدولة بتحمل كافة تكاليف العلاج.وتقول الوزيرة أن تم اتخاذ كافة الاحتياطات داخل المستشفيات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس داخل المستشفيات والمراكز الطبية المخصصة لاستقبال كافة المواطنين سواء مرضى كورونا أو متلقي الخدمات الطبية التي توفرها المبادرات الصحية.

يعتبر هذا الاسبوع الجارى هو الاسبوع الاكثر ذروة فى فترة إنتشار موجة الثانية من فيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة عن أعداد اصابات فيروس كورونا في مصر بالاضافة عن إعلان أكثر المحافظات التى إرتفعت فيها الاصابات.