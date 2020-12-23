كورونا المتحور.. خسائر بالمليارات وتخوفات من المستقبل

• السلالة الجديدة ضربة قاضية للعديد من شركات التكنولوجيا الحيوية

• استجابة السلالة الجديدة للقاح

• لقاح فايزر - بيونتيك

• اللقاح البريطانى لعلاج السلالة الجديدة

• اللقاح الروسي والسلالة الجديدة

عقب انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا فى العديد من دول العالم، أصبح هناك تخوف من موجة ثالثة تكون أشد فتكا بالبشرية.ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتحور فيها فيروس كورونا الذي بدل حال العالم منذ ظهوره أواخر ديسمبر الماضي في الصين، كما أنها قد لا تكون المرة الأولى التي تتغير فيها المادة الوراثية للفيروس.تلقت أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية ضربة قاضية عقب ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التى تتسم بسرعة الانتشار في وقت لم يعرف فيه بعد على وجه اليقين مدى فاعلية اللقاحات في مواجهة تحور الفيروس القاتل.وتراجعت أسهم مودرنا وبنوتيش، بوتيرة قوية وسط تداولات كثيفة ليشهد السهمان أسوأ أداء يومي لهم منذ تراجع الأسواق في أواخر نوفمبر الماضي مع هبوطهم 9% و5.5% على التوالي، وفقا لوكالة بلومبيرج.كما تراجعت أسهم شركة Pfizer هي الأخرى بنحو 1.7% لتبلغ خسائر الشركات المصنعة للقاح كورونا بفعل السلالة الجديدة نحو 10 مليارات دولار من القيمة السوقية في جلسة واحدة وسط مؤشرات على إمكانية المزيد من الخسائر وسط حالة من الخوف تنتاب الأسواق العالمية.أفادت هيئة علم الجينوم البريطانية، بأنه يصعب التنبؤ فيما إذا كانت أي طفرة معينة تستجيب، عند ظهورها لأول مرة، للقاح، إلا أن الخوف يكمن في أن تؤدي أي تغييرات إلى زيادة حالات إعادة العدوى أو فشل اللقاح.وقال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي، إنه حتى الآن، لا يوجد دليل يشير إلى أن السلالة الجديدة أثرت على اللقاحات والعلاجات الخاصة بكوفيد-19.كما أوضح الباحث في جامعة بولونيا، فيديريكو جيورجي، أن العلاجات التي يجري تطويرها حاليا بما فيها اللقاحات قد تكون فعالة ضد جميع سلالات الفيروس التاجي.أبرز اللقاحات التى تم طرحها بالفعل لمواجهة السلالة الجديدة لكورونا:وعقب ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا كوفيد 19، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الألمانية بيونتيك، أن شركته واثقة من أن لقاحها لفيروس كورونا يستطيع مواجهة السلالة الجديدة من الفيروس.وطورت شركة بيونتيك لقاحها مع فايزر الأمريكية بفاعلية 95%، ويتم توزيع اللقاح في الوقت الحالي بعد أن رخصته للاستخدام أكثر 45 دولة بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبيونتك، أوجور شاهين "لا نعرف في الوقت الحالي ما إذا كان لقاحنا قادرا على توفير الحماية ضد السلالة الجديدة، لكن علميا من المرجح جدا أن الاستجابة المناعية لهذا اللقاح يمكنها أيضا التعامل مع المتغيرات الفيروسية الجديدة".واستدرك شاهين "البروتينات الموجودة في السلالة البريطانية مماثلة بنسبة 99٪ لتلك الموجودة في السلالات السائدة، وبالتالي فإن بيونتك لديها ثقة علمية في أن لقاحها سيكون فعالا".وأكد شاهين أنه سيتم التأكد فقط إذا تم إجراء التجربة، لافتا إلى أن الوقت لمعرفة ذلك يحتاج حوالي أسبوعين للحصول على البيانات.وقال شاهين إنه في حالة الحاجة إلى تعديل اللقاح ليتناسب مع المتغير الجديد يمكن لبيونتك القيام بذلك في نحو 6 أسابيع تقريبا، مع ذلك قد يتعين على الجهات المنظمة الموافقة على التغييرات قبل استخدام الجرعات.أكدت شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا أن لقاحها ضد فيروس كورونا فعال ضد السلالة الجديدة من الفيروس، وأن الدراسات جارية للتحقق الكامل في تأثير الطفرة.وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة، إن اللقاح يحتوي على المادة الجينية لبروتين فيروس SARS-CoV-2، ولا يبدو أن التغييرات في الشفرة الجينية التي شوهدت في هذه السلالة الفيروسية الجديدة تعدل بنية البروتين، وفقا لوكالة رويترز.أفادت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين روس بوتريبنادزور، بأن اللقاح الروسي، فعال ضد السلالات المختلفة من فيروس كورونا المستجد.وقالت الهيئة في بيانها "يتغير جينوم أي فيروس، بشكل غير متساو هناك مناطق متغيرة فيه، وهناك مناطق محافظة يكون معدل تراكم الطفرات فيها أقل بكثير، وإحدى مزايا لقاح إيبي فاك كورونا، الذي تم تصميمه في مركز فيكتور، تكمن في فعاليته ضد السلالات غير المتجانسة والمتضادة وراثيا، لأن اللقاح يحتوي على حواتم من SARS-CoV-2".