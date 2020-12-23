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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أحمد مهنى: مصر انتهت من تثبيت الأركان وتتجه للبناء

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:34 م
النائب أحمد مهني،
النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب،
عائشة حسن
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كشف النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، بعض التفاصيل بشأن مشروعات القوانين التي من المُقرر أن يقوم بتقديمها خلال برلمان 2021، فضلًا عن اللجان النوعية التي سينضم لها.

وأكد مهني، خلال البيان الصادر له، أن حزب الحرية المصري يقوم الآن بإعداد أجندة تشريعية ورقابية لمجلس النواب 2021، مُشيرًا إلى أن ما سيتم الاتفاق عليه داخل حزب الحرية هى ستكون أولوياته خلال الفترة المُقبلة.

وأشار نائب رئيس حزب الحرية المصري، إلى أنه نظرًا لاهتماماته الدائمة بملف النقل والمواصلات، فإنه من المُقرر أن ينضم إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب كرغبة أولى، ولكن يأتي ذلك بعد مشورة الحزب أولا.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ما وصلت إليه مصر بقيادته خطوات الإصلاح الاقتصادي وبفضل حنكته السياسية، لافتا إلى أن الدولة المصرية قد انتهت بالفعل من مرحلة تثبيت أركان الدولة وحان الوقت الآن للبناء.

وطالب البرلماني كافة المواطنين بالوقوف بجانب الدولة المصرية، وبجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعبور من أزمة فروس كورونا ولبناء الدولة المصرية، وعدم الانسياق وراء الإدعاءات والأكاذيب التي تنال من أمن واستقرار الدولة.

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