ضبط شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش في سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين بحوزتهما 24 كيلو حشيش بمحافظة سوهاج، في إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار بالمواد المخدرة.أكدت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة طما قيام شخصين بالتردد على دائرة المركز للاتجار فـي المواد المخدرة مُتخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة نقل -قيادة وملك الثاني- وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام، هاتفي محمول.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والسيارة للتنقل بها، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.