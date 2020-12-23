ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.09%
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:10 ص
وكالاتطباعة
سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" حالة من الارتفاع الغير متوقع رغم أزمة كورونا، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% ليربح 7.87 نقطة ليصل إلى مستوى 8688.32 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.41% ليخسر 738.98 نقطة ليصل إلى مستوى 20959.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.8 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال.
وصعد 12 قطاعًا بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.80%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.78%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%.
وصعد قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاعي تجزئة السلع الكمالية والاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.20%.
وصعد 12 قطاعًا بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.80%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.78%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%.
وصعد قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاعي تجزئة السلع الكمالية والاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.20%.