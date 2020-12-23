ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.09%

سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" حالة من الارتفاع الغير متوقع رغم أزمة كورونا، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% ليربح 7.87 نقطة ليصل إلى مستوى 8688.32 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.41% ليخسر 738.98 نقطة ليصل إلى مستوى 20959.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.8 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال.وصعد 12 قطاعًا بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.80%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.78%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%.وصعد قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاعي تجزئة السلع الكمالية والاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.20%.