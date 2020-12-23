«أغلى شخص».. حلا شيحة تشارك جمهورها بصورة جديدة على إنستجرام

وقال الفنان أحمد شيحة أن الداعية معز مسعود لم يخطب ابنته، أو يتقدم بطلب يدها رسميا حتى الآن.







شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها بصورة جديدة لها مع والدها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".وعلقت حلا على الصورة قائلة:"لا شيء مثل هذه اللحظة مع أغلى شخص".وكان قد نفى الفنان التشكيلي أحمد شيحة وجود أي ارتباط رسمي بين ابنته الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود، مؤكدا عدم صحة ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا.