نادية الجندي تستعيد الذكريات مع جمهورها على إنستجرام

ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع هذا الوضع.





شاركت الفنانة نادية الجندي، ذكرياتها، بصور قديمة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".وظهرت نادية الجندي وهي في مرحلة الشباب، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.وفي السياق المهني، يُذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي.