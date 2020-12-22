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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
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فن

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:01 م
مهرجان نقابة المهن
مهرجان نقابة المهن التمثيلية
حسين الجندي
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أعلنت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية أسماء الفائزين في الدورة الخامسة من المهرجان الذي يقام حاليًا داخل مسرح النهار، برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني.

جاءت الجوائز كالتالي:

أفضل ممثل عن عرض قصة عادية جدًا ذهبت إلى الممثل فؤاد عبدالمنعم والتميز في التمثيل لـ سمر علاّم عن عرض للإيجار، وأفضل ديكور لـ رنا مدحت عن عرض كازينو السهرة السعيدة.

التميز في الماكياج لـ لمياء محمود عن عرض المصنع
التميز في التحريك ذهبت لأسماء الوهيدي عن عرض المسرح

أما عن جوائز السينوغرافيا فقد نالها وائل عبدالله، عضو مجلس النقابة، عضو لجنة التحكيم حيث كشف عن جائزة الإضاءة التي ذهبت إلى إبراهيم الفرن عن عرض ملحمة السويس وأفضل أزياء ذهبت لـ روان علاء عن عرض ملحمة السويس؛ والديكور لـ مينا رضا عن عرض ملحمة السويس.

كما قدمت الفنانة سلمي غريب عضو لجنة التحكيم جوائز التحكيم النسائية حيث كشفت عن افضل فنانة دور مساعد منافسة مناصفة بين نيفين اغا ونهاد سعيد؛ عن عرض ملحمة السويس؛ بينما جاءت جائزة الممثلة الأولي من الفنان مصطفي درويش التي قدمها وهي مناصفة وذهبت الي اسماء عمرو عن عرض ملحمة السويس وشيريهان قطب عن عرض قصة عادية جدا.

كما قدم أحمد تمام جائزة التمثيل للرجال حيث أعلن افضل ممثل دور ثاني ذهبت لـ بسام عبدالله عن دوره في مسرحية ملحمة السويس والفنان احمد صلاح عن دوره في مسرحية قصة عادية جدا؛ بينما أعلن عن جائزة أفضل ممثل أول ذهبت الي ياسر عزت عن مسرحية للايجار ومصطفي عسكر عن دوره في مسرحية المصنع وهي الجائزة الين جاءت مناصفة بينهما.

أعلن شادي سرور عن جائزة التأليف حيث أعلن أنها ذهبت الي يوسف سلامة ومحمد مرسي عن عرض المصنع ومحمد عبدالوارث عن مسرحية قصة عادية جدا؛ أما عن افضل مخرج فذهبت إلي محمد زكي عن عرض ملحمة السويس؛ بينما كانت هناك جائزة لجنة التحكيم الخاصة التي ذهبت الي فريق عمل مسرحية كازينو السهرة السعيدة.

وكشفت إدارة المهرجان عن أفضل عرض مسرحي والتي ذهبت الي العرض المسرحي ملحمة السويس وهي الجائزة التي أعلن عنها المخرج هشام عطوة عضو لجنة التحكيم.

وشارك في المهرجان عدد ثمانية عروض مسرحية عرضت يوميا ضمن فعاليات المهرجان الذي كرم في افتتاحه الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة وفي الختام تم تكريم الهام شاهين.

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