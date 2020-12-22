لاشين: وزارة الشباب خصصت 100 ألف جنيه لدعم نادي أبو كبير

قال عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اعتمد 100 ألف جنيه لدعم الأنشطة الرياضية بنادي أبو كبير الرياضي بمحافظة الشرقية.أضاف النائب البرلماني أن اعتماد وزير الرياضة للمبلغ جاء نتيجه للطلب الذي كان تقدمه به في هذا الشأن.وتقدم عضو النواب بطلب إلى وزارة الشاب شكره خلاله على المجهودات التي يبذلها لدعم مراكز الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية للنهوض بالمنظومة الرياضية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالشباب، مطالبًا بدعم نادي "أبو كبير الرياضي" بمبلغ مالي، للمساهمة في الأنشطة الرياضية أسوة بالأندية الأخري، حيث إنه يعد من الأندية الكبري داخل المحافظة، وهو الأمر الذي قوبل بالموافقه وتم تخصيص المبلغ سالف الذكر للنادي.