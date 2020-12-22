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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

40 لوحة فى ورشة «لغتى العربية» بمكتبة الحضارة الإسلامية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:29 م
مكتبة الحضارة الإسلامية
مكتبة الحضارة الإسلامية
آلاء حسن
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ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال باليوم العالمى للغة العربية؛ أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة ومعرض فنى بعنوان "لغتى العربية"، اليوم الثلاثاء، بمكتبة الحضارة الإسلامية بسبيل قايتباى بالقلعة - فرع مكتبة القاهرة الكبرى.

تأتى الورشة ضمن سلسلة ورش "إحياء التراث" التى أطلقها قطاع شئون الإنتاج الثقافى منذ العام الماضى، من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع التى يديرها الشاعر عماد عبد المحسن، تحت إشراف الفنانة التشكيلية الدكتورة أسماء جبر والفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح.

واستهلت الورشة بتعريف النشء بأهمية اللغة العربية فى حياتنا العملية، والقيم الجمالية لها المنطوقة والمكتوبة، شارك فيها عدد من الأطفال تتراوح أعمارهم من سن 10 سنوات إلى 15 سنة، وقاموا بتنفيذ لوحة فنية تحمل حروفا عربية ملونه بخامات مختلفة، ووضع كل طفل الأحرف الأولى من اسمه على اللوحة لبث روح الإعتزاز والفخر بهويته العربية ولغته، كما قدم فقرة من الشعر والنثر، للطالبة جنة تامر عوض والطالب علي سيد علي.

وتضمن اليوم ندوة تطبيقية بعنوان "القيم الجمالية للخط العربى" كانت أهم محاورها كيفية الاستفادة من تناغم الحرف العربى مع التصميم الفنى، تحدث فيها الدكتورة دعاء الساعاتى أستاذ التصميم بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، وكوكبة من فنانى الخط العربى، الفنان طارق إسماعيل من رواد فنانى الخط العربى المصرى، والفنان نصرالدين طنطاوى، والفنان محمد نصر، بمشاركة عدد من طلاب الكليات المتخصصة، وأدارت الندوة الدكتورة أسماء جبر.

وأقيم على هامش الورشة معرض فنى بالهواء الطلق بالحديقة الخاصة بالسبيل، افتتحته الدكتورة أسماء عاطف، أستاذ الخط العربى بجامعة عين شمس، ويتضمن 40 لوحة فنية بتصميمات متنوعة الشكل واللون لجماليات الخط العربي، بمشاركة مجموعة من فنانى الخط العربي من أجيال مختلفة، كما شارك عدد من طلبة كلية الفنون الجميلة القاهرة، وكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، بتصاميم معاصرة تجمع فى طياتها بين الأصالة والمعاصرة.

حضر الندوة اللواء محمد عاشور، شرين عبد السلام مدير سبيل قايتباى بوزارة الآثار، السيد صالح مدير المكتبة، خالد يوسف مشرف العلاقات العامة بالمكتبة، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بنسبة القوة الإستيعابية المقررة.
40 لوحة فى ورشة «لغتى العربية» بمكتبة الحضارة الإسلامية
40 لوحة فى ورشة «لغتى العربية» بمكتبة الحضارة الإسلامية
40 لوحة فى ورشة «لغتى العربية» بمكتبة الحضارة الإسلامية
40 لوحة فى ورشة «لغتى العربية» بمكتبة الحضارة الإسلامية
40 لوحة فى ورشة «لغتى العربية» بمكتبة الحضارة الإسلامية
40 لوحة فى ورشة «لغتى العربية» بمكتبة الحضارة الإسلامية
40 لوحة فى ورشة «لغتى العربية» بمكتبة الحضارة الإسلامية
40 لوحة فى ورشة «لغتى العربية» بمكتبة الحضارة الإسلامية
40 لوحة فى ورشة «لغتى العربية» بمكتبة الحضارة الإسلامية
40 لوحة فى ورشة «لغتى العربية» بمكتبة الحضارة الإسلامية
40 لوحة فى ورشة «لغتى العربية» بمكتبة الحضارة الإسلامية
40 لوحة فى ورشة «لغتى العربية» بمكتبة الحضارة الإسلامية

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