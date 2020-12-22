القرارات الأخيرة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي





آخر قرارات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن كثيرًا من القرارات خلال الأيام الماضية وترصد «الدستور» أبرزها وهى كالتالى:



- عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.



- على المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة قناة مدرستنا (1)، وطلاب المرحلة الثانوية لمتابعة قناة مدرستنا (2) وإعلامهم بمواعيد بث القنوات التعليمية لمتابعة مراجعة المناهج الخاصة بهم، بالإضافة إلى مساعدتهم فى الدخول على المنصات الرقمية الخاصة بهم.



- استمرار الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول؛ ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.



- يكون تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.



- إتاحة دليل المعلم للصفوف من (KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائى) على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن كثيرًا من القرارات خلال الأيام الماضية وترصد «الدستور» أبرزها وهى كالتالى:- عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.- على المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة قناة مدرستنا (1)، وطلاب المرحلة الثانوية لمتابعة قناة مدرستنا (2) وإعلامهم بمواعيد بث القنوات التعليمية لمتابعة مراجعة المناهج الخاصة بهم، بالإضافة إلى مساعدتهم فى الدخول على المنصات الرقمية الخاصة بهم.- استمرار الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول؛ ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.- يكون تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.- إتاحة دليل المعلم للصفوف من (KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائى) على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل.



فى سياق متصل، كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حقيقة التصريح الذي نُسب له وتم تداوله على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وهو إنه سوف يتم عمل امتحانات أبناؤنا في الخارج عند العودة إلى أرض الوطن في حالة تعذر عمل الإمتحانات في الخارج في الإجازة ولن ينجح طالب هذا العام بدون إجراء إمتحان له.



وقال وزير التربية والتعليم فى تصريحات له عبر جروب « معًا نستطيع»: لم نقل شيئا عن أبنائنا في الخارج وكل هذا تأليف لا مرجعية له.



وناشد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات أو المنتشر عبر السوشيال ميديا مطالبًا الالتزام بالبيانات الرسمية التي تصدر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقط.



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وقال وزير التربية والتعليم فى تصريحات له عبر جروب « معًا نستطيع»: لم نقل شيئا عن أبنائنا في الخارج وكل هذا تأليف لا مرجعية له.وناشد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات أو المنتشر عبر السوشيال ميديا مطالبًا الالتزام بالبيانات الرسمية التي تصدر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقط.قد يهمك أيضا..

تصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام الماضية محركات البحث، وكذلك أيضًا أخر قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي، وذلك نظرًا لكيفية نظام الدراسة فى ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.